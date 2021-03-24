【本報訊】美國經濟持續復蘇，推高美元滙價。土耳其等部份新興市場加息以支持滙率，惟土耳其總統埃爾多安突罷免屬「鷹派」的央行行長Naci Agbal，觸發土耳其貨幣里拉近日暴跌，市場擔心禍延其他新興市場並出現骨牌式金融危機。

里拉兌美元周一曾暴跌超過15%，直逼去年10月的歷史新低，當地股市兩日內更四次熔斷，昨日有投資者執平貨，股市反彈，滙價亦回順，曾報每美元兌換7.9367里拉，微升0.32%。

非美國家或展加息周期

在土耳其貨幣里拉崩盤背後，投資者最擔憂的莫過於當地政策反覆無常。土耳其政府自2019年已撤換了三位央行行長，令里拉成為新興市場最波動的貨幣。在撤換行長前，土耳其央行剛宣佈將基準利率升至19厘。道明證券策略師Christian Maggio認為，未來幾天里拉還將會貶值10％至15%。事實上，過去四年的大部份時間，土耳其的通脹率都高達雙位數。今年2月份，土耳其通脹率高達15%，為了維持貨幣穩定，央行不得不大幅加息。

市場避險情緒升溫，華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，土耳其里拉暴跌，加上歐洲疫情反彈，市場再度擔憂歐元區經濟重啓無期，對美元構成短暫支持，惟料美元指數會受限於93阻力位。她相信土耳其情況未必會波及其他新興市場及環球表現，相信隨着時日過去，避險情緒會稍為降溫，市場焦點又會重返美國債息高企上。

華創證券首席宏觀分析師張瑜則稱，全球非美經濟體的加息周期或已開始，預料印度、韓國、馬來西亞等稍後將宣佈加息，對當地市場帶來震盪。