周生生（116）去年純利跌15.4%至5.44億元，末期息增4%派26仙，逆市下對股東慷慨，派發特別息16仙，共涉資金1.08億元，與取得政府補貼1.04億元相約。

周生生宣布派發特別末期股息16仙，連同末期息26仙及中期息5仙，全年共派47仙，按年多20.5%。業績報告內未有提及派發特別息原因，而以特別息合共1.08億來看，相等於去年從政府各項補貼取得1.04億元的1.04倍。以今天收市升0.36%報11.2元計，股息率近4.2厘。

港澳同店銷售跌34%

期內營業額按年減少19%至131億元，當中港澳地區收入跌34%至42.6億元，同店銷售跌34%，包括珠寶銷售受到缺乏訪客和婚禮取消而有極大影響，但鐘錶銷售錄得增長，即使獲政府7,900萬元援助及減租5,800萬元，分部業績仍轉蝕3.1億元。

中國大陸業務收入則減少10%至86.9億元，同店銷售跌16%，分部盈利增長11%至12.1億元，主要是下半年疫情緩和及分店擴張帶來銷售，金價飆升令利潤率提升，以及專屬訂製服務業務加速增長。至於佔比較少的台灣業務受惠堅實內部消費，營業額增13%至1.51億元，分部盈利增71%至1,200萬元。

以網購而言，期內線上銷售收入增3%至16.1億元，佔總營業額10.7%，當中香港、台灣及其他市場大增89%。

今年擬開100間分店

年內整體門店按年淨增48家至748家，主要是中國大陸淨增47家帶動。而今年計劃共開設約100家分店，資本開支預算為2.44億元，當中2億元用於新店開業及店舖重新裝修。

周生生表示，將持續改良全渠道零售生態圈，包括進一步整合多品牌分店網絡與數碼平台、提升零售管理系統，以及以優質的產品及服務吸引顧客，而去年增加了三個分店類別PROMESSA、生生ꞏ活宇及MARCO BICEGO，預計透過有關分店類別，可加強中國大陸較低線城市的滲透度，而香港將繼續調整店舖網絡，加強服務本地客群。

另外，周生生期內證券及期貨經紀佣金收入大增45%至3,500萬元，但去年五月終止營運，就違約客戶貸款減值虧損撥備為4,400萬元，少90%，而違約客戶的貸款總額和應收賬款關信貸虧損撥備為7.11億，增45%。周生生相信，終止將不會對營運造成重大不利影響，卻能善用資源以加強發展其珠寶業務。

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