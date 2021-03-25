中國抵制你抵制佢新疆棉，令一眾「巨星」都抵制返國際品牌，連Eason都話因此要同Adidas。堂堂陳奕迅，使唔使呀，核唔核突啲呀，係失望，失望到癲！

陳奕迅跪，之後就睇各大品牌跪唔跪。即係咁，冇期望，就冇失望。

睇中國運動品牌市佔，以2019年來講，排第一、第二，正正就係Nike同Adidas，兩者加埋佔成個市場四成。

再睇埋Nike 2020財年年報，大中華地區貢獻收入66.8億美元，佔整體19%；但如果2020年度Nike品牌EBIT，成個brand只錄46.46億美元，而單係大中華地區，就已貢獻24.9億美元，排名僅次北美市場。

至於Adidas，同樣依賴中國市場，據2020年年報，Adidas指中國市佔已達30%，來自大中華地區收入43.42億美元，貢獻23.5%。同時，貨源來講，中國佔好大部份，Adidas衣物，兩成來自中國，鞋就有15%，accessories and gear達36%。

當然，據「抵制日貨」嘅經驗，所謂抵制，都係抵制一排，之後繼續爆買。不過，大家又不能睇小來自更高層次嘅政治壓力。

一個就Just do it，一個就impossible is nothing。大家就留名睇下Nike同Adidas，以至其他品牌跪唔跪。老實講，我唔睇好。

事實就係事實，本來已證據確鑿的大是大非，喺錢面前，明辨是非的權利都成為交易籌碼。再一次證明，凡事太依賴，就只會俾人摙住條頸。

最後想問，一路都不沾政治嘅Eason，之後想著安踏、李寧、特步定New Barlun？識唱嘅一齊唱：從來未愛你，棉棉。

by千頌C@堆填區

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