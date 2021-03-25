二手樓市重現破頂潮。焦點新盤黃竹坑晉環醞釀推售，港島二手率先創高價。其中，混合式住宅的果鴨脷洲深灣軒連環錄成交。香港置業梁文輝表示，本月至今深灣軒錄7宗買賣成交，較上月同期5宗大增4成。

香港置業胡志軒稱，深灣軒3座高層A室，實用面積508方呎，2房間隔，向東南飽覽深灣遊艇會及海洋公園景觀，單位放盤當日即獲區內客接洽，業主不設議價，最終零議價以1,190萬元沽出，呎價23,425元，兩價均創屋苑2房歷史新高，買家為首置客。單位原由兩人聯名持有，2004年以422.4萬元買入，至2006年內部轉讓將其中一人甩名，作價192.5萬元，現沽貨賬面獲利767.6萬元或1.8倍。

胡志軒續稱，另一宗成交為深灣軒同座低層G室，向北望海景，3房間隔，實用面積558方呎，同樣放盤當日即獲區內客接洽，業主亦不設議價空間，單位以1,000萬元成交，呎價17,921元。梁文輝表示，樓市交投旺，政府「躍動港島南」計劃推出，為南區發展帶來憧憬，加上區內大型新盤快推，帶動區內二手樓市愈趨熾熱。深灣軒乃政府混合式房屋，原計劃是將三成樓面撥出作資助房屋，惟計劃最終告吹，第1及第2座原本是計劃作資助房屋，第3座是私樓，因而只有第3座只有露台及大單位。

盈翠半島移民盤低市價5%易手

香港政治氣候急劇變化，不少港人賣樓移民。青衣盈翠半島最新錄得一宗移民盤成交，業主低市價5%沽貨。中原地產李永康表示，盈翠半島3座中層A室，實用面積752方呎，三房套房連儲物房間隔，享荃灣西方向海景，叫價1,450萬元，業主因打算移民，故願意擴大議價空間以加快賣樓套現，最終共減97萬元，以1,353萬元沽出，呎價17,992元。

李永康指，買家為區內租客，見近期普遍業主叫價轉趨硬淨，上址業主難得肯減價，減價後價錢更較對上一宗同類單位3A座高層A室樓價1,428.8萬元低水約5%，價錢吸引，遂立即拍板承接。原業主2010年7月以590萬元買入單位，勁賺763萬元離場，賺幅1.3倍。盈翠半島本月累錄10宗成交，平均呎價約18,100元。

慈父477萬買得寶花園贈愛女

利嘉閣鮑允中稱，九龍灣得寶花園F座低層6室，實用面積282方呎，一房間隔，望內園泳池景。單位原以488萬元放盤，減價後獲一名慈父以477.5萬元承接，呎價16,933元。單位有50萬元新裝修，慈父見單位備有靚裝修，即看即買送贈愛女，以助愛女上車置業。原業主2007年8月以100萬元購入上述單位，賬面獲利377.5萬元，升值約3.8倍。

利嘉閣彭嘉豪表示，馬鞍山曉峯灣畔5座中層D室，實用面積653方呎，三房套間隔，望海景，以950萬元成交，呎價14,548元。

廣播道碧麗閣連車位1,178萬沽

中原地產余社朝表示，九龍塘廣播道碧麗閣D座高層1室，實用面積689方呎，三房間隔連露台，最新以1,178萬元連車位成交，呎價17,097元。原業主2004年8月以264萬元連車位買入單位，持貨近17年，勁賺914萬元離場。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！