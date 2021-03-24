【本報訊】二手樓市升溫，各屋苑陸續出現破頂價。新界指標屋苑沙田第一城早前呎價升破2.1萬元，區內樓市即時起哄。沙田中心及河畔花園在疫市下呎價齊齊重上2萬元，新城市廣場亦出現首宗千萬兩房成交，創歷史新高。

新城市兩房首現千萬成交

美聯陳國良表示，沙田中心東寧大廈中層E室，實用面積288方呎，原則一房間隔，但已改為開放式，享全城門河景，景觀開揚，屬優質貨。今年1月放盤，業主叫價600萬元，最後以580萬元賣出，呎價20,139元，為屋苑自去年6月以來呎價首次重上2萬元關口，距歷史高位不足5%。 翻查成交紀錄，屋苑呎價2萬元以上成交並不多，連同今次成交，歷來只出現過6次。其中東寧大廈一個連天台單位，實用面積292方呎，去年5月以618萬元成交，呎價21,164元創下歷史新高。

沙田河畔花園呎價再現「2字頭」，C座頂層3室單位，實用面積242方呎，連約277方呎天台，以490萬元售出，呎價20,248元，算是平價成交，同座高層3室一個分層單位，今年1月以490萬元成交，換言之今次成交的特色戶與分層戶同價。

中原馮澤源稱，新城市廣場5座中層B室成交，實用面積583方呎，兩房間隔，業主開價1,050萬元，議價後以1,000萬元易手，呎價17,153元，創屋苑兩房新高價，較三年前紀錄再推高30萬元。另沙田第一城50座高層A室，實用面積284方呎，註冊處資料顯示業主在單位內過身，故成交價僅518萬元，比銀行估值560萬元低近8%。

全港首個「置安心」屋苑青衣綠悠雅苑，近期亦交投熾熱，本月暫錄5宗成交。其中1座高層G室，實用面積539方呎，兩房間隔，於綠表市場以730萬元沽出，呎價13,544元追平屋苑綠表最高紀錄。