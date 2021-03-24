【本報訊】小米（1810）公佈，去年全年計算，營業額為2,458.66億元，按年升19.4%，Non-IFRS調整淨利潤130.06億元，按年升12.8%，每股攤薄盈利0.83元，不派末期息。

另周受資（圖）辭任執行董事，委任聯合創辦人劉德為執董，即日生效。周受資在微博表示，將跳槽至字節跳動擔任CFO（財務總監），雷軍亦有在微博發祝福。

小米智能手機分部營業額按年升24.6%，至1,522億元，成為主要收入來源。期內售出1.46億部智能手機，按年增長17.5%，而MIUI的每月活躍用戶按年升28%，至3.96億人。同時，集團宣佈以2.05億美元，收購充電器、無線充、數據線、智能小家電等多款產品為主的紫米餘下49.91%至全資持有。

擬攻南韓 推中檔產品

合夥人兼總裁王翔在電話會議稱，收入增長慢是因為去年中零部件供貨短缺，並持續至上季，而Apple推出iPhone 12全球熱銷，亦造成一定影響，但已在核心供應商方面作出改善，首季「已馬上追回來」。他認為小米在歐洲市場增長強勁，仍有很大增長空間。

紫米方面，王翔指一向已有計劃全面收購，現只是完成計劃的一步，首席財務官林世偉補充，收購紫米是因為價錢問題，收購可以提升公司旗下產品的物聯網競爭力，減少成本。王翔指，周受資離職後，國際部仍有強大團隊，相信不會影響業務。而造車方面則未有新資料補充，並強調小米在下周一舉行春季新品發佈會，「值得期待的吧」。

據韓媒昨報道，小米計劃在南韓推出一系列中檔價位的智能手機產品，從而提升當地市場份額。早前有傳聞指，韓國品牌LG正考慮處置旗下移動通訊業務。

小米昨收報25元，跌2.5%。