【本報訊】「甘比」陳凱韻上月接替胞姊任華人置業（127）行政總裁一職，去年身家已達700億元，成為本港第二大女富豪，對於外界質疑她只是一名前娛樂記者，難擔大任，甘比罕有接受彭博專訪，反擊回應，「總有批評聲音，但他們不是我應該關心的人」。

41歲的甘比身穿白色外套、白襯衫白褲接受專訪，她直言上任後最大挑戰就是面對疫情，「人們沒有購物慾望，我們的租賃業務面臨越來越大的減租壓力，我和我的團隊一直在嘗試許多吸引消費者的方法」。

面對陌生的商業環境，甘比稱一直向丈夫劉鑾雄學習，且不會太偏離他以往路線，始終華置是由他一手建立的地產王國。不過甘比透露丈夫即使不再參與公司日常營運。

依然為子女煮早餐

出任行政總裁並沒有太大改變甘比的闊太生活，作為3名子女之母，她透露自己依然會為小朋友煮早餐，以及送他們上學，之後才上班當CEO，「我的工作日程和工作重點跟以前一樣，但我將嘗試與團隊一起更密切地關注市場」。

華置早前公佈甘比任內首份全年業績，2020年度純利約為6.22億元，按年跌21.25%；租金收入更只剩3.73億元，較去年跌28.6%，非零售及零售部份租金收入分別為3.02億及7,140萬元，分別減少32.3%及7.3%；另外持有中國恒大（3333）股份，更錄巨額虧損57.62億元。