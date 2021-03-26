《路透》引述報道，小米（1810）正洽談利用長城汽車（2333）工廠生產電動車，最快在下周初宣布合作事宜。

知情人士表示，小米的電動車將瞄準大眾市場，更廣泛地為其電子產品定位。知情人士補充，長城此前並未向其他公司提供製造服務，將為小米提供工程諮詢，以加快項目進度。小米和長城拒絕評論。

該計劃是小米尋求從智能手機業務中實現收入來源多元化而提出的，並手機業務佔公司大部分收入，但利潤率卻非常低。小米日前指出，全球晶片短缺導致成本上升，季度收入低於市場預期。

此舉也是在汽車製造商和科技公司更加緊密地合作，利用智能駕駛室和自動駕駛等技術開發更智能的汽車的背景下發生。

中國搜索引擎百度1月份表示，計劃利用吉利旗下的一家汽車工廠生產電動汽車。

小米現升7.95%，報25.8元；長城升11.9%，報22.2元。

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