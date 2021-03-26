港島再有重建項目登場，由富豪酒店集團（078）發展的西營盤皇后大道西160號舊契項目尚瓏，今日上載樓書， 提供130個小型單位，最細205方呎；復活節假期過後開價，最快四月底開賣。

富豪酒店國際控股執行董事范統表示，尚瓏位於西營盤皇后大道西160號，單幢設計，樓高31層，共有130伙，包括119伙標準戶及11伙特色戶。開放式戶佔14伙，實用面積205至242方呎；一房58伙，實用面積227至266方呎；兩房48伙，實用面積390至431方呎；三房10伙，實用面積477至483方呎。

范統指，尚瓏左右兩邊及後方，與旁邊建築物之間預留7呎半空間，料提供露天茶座，基座4層為大堂、會所，以及空中花園。5樓至31樓為住宅樓層，5至20樓一梯6伙，21樓至29樓一梯5樓，30及31樓則各設3伙。

發展商今日介紹21樓C室，實用面積477方呎的三房套房單位，比恒地（012）深水埗南昌一號的418方呎三房單位僅大59方呎。從單位模型可見，入門即見客飯廳區，右手邊為開放式廚房。右邊設一間睡房，左邊有一條走廊通往主人房及另一間睡房。由於要慳位，其中一間睡房採用趟門設計。客廳連露台及工作平台，分別22方呎及16方呎。

另外，項目最底層的5樓，6伙單位均設平台，最奇特是A室及F室，屬兩房單位，實用面積分別393及390方呎，卻連691及557方呎平台，單位外形酷似一把手槍。單位被兩個平台夾住，客飯廳兩側均有門口通往平台，料廳區傢俬擺位要花不少心思。

范統表示，尚瓏今日上樓書，料復活節假期過後開價，定價將會參考附近新盤，認為項目具有特色，附近近年新盤供應甚少，加上項目只有130伙，料市場容易消化，對銷情有信心，部署最快4月底開賣。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！