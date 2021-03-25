騰訊（700）被中國監管機構盯上，正值風雨飄搖之際，大股東Naspers於2018年配股後口頭承諾的3年禁售期恰巧剛過，會否在這個時候再度大規模套現惹猜測。基金界人士認為該南非公司配股機會非常高，亦切合資金需要。就未來會否配售騰訊股份，Naspers在截稿前未有回覆。

Naspers在2018年3月22日宣佈以每股405元減持騰訊持股，當時被視為「南非底」，出售不超過1.9億股，相當於當時已發行股本的2％，涉資769億元，持股由33.17％降至31.17％，為公司自2001年投資騰訊以來首次出售股份。Naspers其時表示，基於騰訊業務的長期信心，至少在未來3年不會進一步出售騰訊的股份。

Naspers當時表示，減持所得資金將用於加強公司的資產負債表，並用於促進分類廣告，線上點餐和金融科技等業務的增長。其後，Naspers在2019年分拆持有多項海外業務的Prosus到荷蘭阿姆斯特丹泛歐交易所上市，而Prosus持有騰訊31.17%股權，變相減持騰訊；Naspers翌年出售持有騰訊股份的子公司Prosus部份股權，有再度減持騰訊之效果。

現時現金償還能力較當年低

Naspers於1915年在南非成立，初期為出版商和報刊雜誌的印刷商，其後加入圖書出版的投資，成為當時主要媒體，主要業務亦由發行商發展成為媒體公司。公司於1994年在南非約翰尼斯堡上市，2001年以3,200萬美元投資騰訊，獲得46.5%股份。時至今日，Naspers主要業務包括廣告、電子支付、電商、媒體和娛樂，另外有投資多間科創企業，例如騰訊、德國外賣公司Delivery Hero和俄羅斯互聯網公司Mail.ru等。

公司在配股時指，所得資金將用作於加強公司的資產負債表。比較公司在2018年3月和最新財報（見圖一），公司當時的現金及等價物為113.69億美元，流動資產為130.65億美元，流動負債為41.37億美元，流動比率為3.16。最新財報顯示，在2020年9月，公司現金及等價物為39.31億美元，流動資產為28.27億美元，流動比率為1.39，即當年流動比率較高，而現時現金償還能力則較低。

當時所得資金有一部份用作發展分類廣告、線上點餐和金融科技等業務。比較當年和最新財報（見圖二），其他收入（包括廣告收入）複合增長率（CAGR）為15.99%，金融科技收入CAGR為20.66%，線上點餐收入CAGR為112.7%，即連續2年升逾倍。相比之下，電商業務作為Nasper主要收入來源，CAGR為3.92%，媒體業務更出現倒退。Nasper近年主力發展廣告、金融科技和線上點餐等業務，增長速度明顯較快。

基金：大機會繼續出售持股

鵬格斯資產管理首席投資總監、「C基金」中國股票基金經理李浩德表示騰訊佔Naspers業務佔比很重，未來有很大機會再進行配股，投資者可以留意配股價，惟現時環球股市市況太差，騰訊又受到內地監管金融業務消息影響，有機會和螞蟻一樣需要成立金融控股公司，Naspers未必會選擇現時配股。

李浩德續指，當年Naspers首次進行配股對騰訊股價造成很大影響，但比起當時，現在投資者較有心理準備，因為知道3年口頭禁售期已滿，而騰訊目前是「C基金」10大持股之一，「股價相對較穩，算係跌得比較少」。

中原資產管理投資總監洪龍荃認為，Naspers有機會再配股，不過他認為屆時股價只會在短期受到影響，因為長期只會專注在公司本身價值上。

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