本周「業績超級周」除大型科網股公佈業績外，內銀股亦放榜在即。彭博分析師預期，工商銀行（1398）、建設銀行（939）和交通銀行（3328）2020年全年淨利潤將出現個位數跌幅，主要因應收賬款的壞賬撥備增加，這有機會是自2002年、19年來首次總利潤下降；但預期2021年三大銀行淨利潤可重獲個位數增長。

市場預期工商銀行去年歸屬母公司股東淨利潤，介乎2,778億元至3,200億人民幣（下同），中位數2,908.31億元，按年下跌5.5%；建設銀行則預期淨利潤介乎2,492.24億元至2,764.85億元，中位數2,544.82億元，按年跌4.6%。

早在去年9月，中國四大銀行包括工行、建行、中銀（3988）和農行（1288）已表示，受疫情影響，上半年淨利潤按年大跌超過10%，是10年來最大的淨利潤跌幅。工商銀行上半年實現歸屬母公司淨利潤為1,488億元，較去年同期跌11%，創至少過去10年來最大降幅；中國銀行、建設銀行和農業銀行上半年淨利潤分別年減12%、11%和10%，主要受下調貸款利率減少銀行利潤，以及銀行業不良貸款攀升影響。

工商銀行半日無升跌，報5.36元；交通銀行跌0.6%，報4.58元；建設銀行升0.6%，報6.41元；中銀無升跌，報2.91元；農行跌0.3%，報3.13元。

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