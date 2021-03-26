新股氣氛疲弱，今日（26日）起招股、騰訊（700）為大股東的供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融科技（9959），雖然引入多個知名國際基金擔任基石投資者，但首日孖展反應慢熱。綜合6間券商資料，首日為聯易融共借出約164億元孖展額，相當於公開發售集資8.28億元，超購19倍，其中富途借出最多錄約73億元；耀才借出36億元；輝立借出30億元等。

聯易融6名基石投資者合共認購3.65億美元（約28.47億港元）股份，佔總集資額最多約39%，其中貝萊德基金及富達國際各認購1億美元、Janus Henderson基金、安大略省教師退休金計劃委員會及紅杉資本均認購5,000萬美元，及新加坡政府轄下EDB Investments認購1,500萬美元。

聯易融發行4.528億股，招股價介乎16.28至18.28元，每手500股，入場費9,232.1元，集資最多82.77億元，預計4月9日上市。

乙組手數近13萬

假設聯易融超購60倍以上，公開發售比例將會升至28%，等於約1.268億股份，以每手500股計算，等於有25.36萬手，甲組乙組各有12.68萬手，在現時新股淡靜市況下，甲組命中率相對較高，乙組頭更有機會獲不少分派。

聯易融科技於2016年成立，騰訊為A輪早期投資者，最新持有聯易融科技18.89%股權，為公司單一最大股東，比創辦人首席執行官宋群個人持股還要高，其他投資者包括中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司GIC和渣打銀行（香港），分別持股12.03%、11.92%、9.2%及3.61%。

聯易融科技採同股不同權架構，A類股份持有人每股擁有10票投票權。

智欣集團潛水

另外，智欣集團（2187）今日掛牌，高見1.52元，較招股價1.5元高1.3%後入全日潛水，低見1.04元，跌30.7%，以近低位1.06元收市，跌29.3%，一手賬面蝕3,520元。

智欣有2張頭槌飛，各獲分264.8萬股，以今日收市價，損失慘重，賬面已蝕116.5萬元。若是孖展客，以借九成孖展2.38厘息計，每張飛勁蝕127萬元。

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