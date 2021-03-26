上日，中港股市最熱爆的話題就是「新疆棉」。事源官媒翻炒外國時裝商以關注勞工權益為由而抵制新疆出產的棉花，觸發國內14億人的愛國神經。部分人以燒波鞋、拆招牌來懲罰相關的外國品牌，一眾在香港發跡的內地紅星更爭相響應，脫離與相關品牌的合作關係。

作為一個眼裡只係識炒股的爛賭鬼，我即時想起的是：內地的人總不會燒咗佢哋用來珍藏的佐敦限量版吧？可想而知，佢地燒的一定是平時用來粗著、代步，著到殘、本身都想掉的嗰對。如是者，佢哋聽日開始著咩出街？如果每一個燒Nike的人都要買返對李寧（2331）的話，李寧今個月咪要破紀錄賣14億對鞋，今次想唔發都難？

股份在上日（25日）價量齊升，成交量在再前一日的四、五倍。而股份在逆市下收陽燭，還一舉突破了月初的高位49.20元，有望食正那14億人的情緒而起浪。雖然我不知道愛國通常會愛幾耐，但總唔會得一日咁流啩？一於現價買入，目標價睇55，止蝕價係46。

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