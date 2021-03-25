近日大陸吹起了一股反壟斷的風潮，阿里巴巴（9988）和騰訊（700）都成了反壟斷法的刀下亡魂，近期股價應聲大幅受挫。

其實不少國家都有類似的反壟斷法、競爭法或公平交易法，為的就是維持市場競爭，但所有事情落到中國手中都有另一套演繹。

對於這種反壟斷的風氣，我的第一個想法就是割韮菜、回血劍，得閒無事以壟斷之名罰你一百幾十億，都咪話唔和味。但明顯地，大陸政府想要的不只是錢，觀乎他們對螞蟻金服和微信支付的整頓和所謂金融控股改革，明顯地是想將銀行體系外的資金池收歸國家管轄範圍內。傳聞官方逼阿里出售南華早報，亦是要打散其媒體界別的影響力，以免有朝一日它不受官方路線控制。

權力來自對資源的控制，借打破民間壟斷之名，行官方壟斷之實，加強控制、打散敵人、鞏固權力，就是他們的目的。所謂的反壟斷，亦有其變種，例如加強電子煙監管就是要為國企中國煙草總公司護航，如果大家記得東印度公司和鴉片的歷史，就會明白為何煙草市場是官方堅守的陣地；又或是香港吹風借社會問題之名撼動地產利益集團，亦是要削弱大商家的影響力。無論他們的出師之名如何改變，都萬變不離其宗：讓自己成為唯一的壟斷。

神仙丁

《審計搵丁》負責人

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