我們經常在坊間聽到的投資理論，很多都存在謬誤，其中對風險的解讀，更是亂七八糟，導致很多投資者在波動市況出現時，都因為這些錯誤的理論，選擇錯投資策略而要蒙受沉重虧損。只要你改好概念，再輸大錢的機會就會大減。

今日我想集中講解Long Call這種期權策略。不少人以為Long Call的風險很高，但事實上，這個策略是我們能夠在股災中避免輸大錢的很重要一環。

首先，甚麼為之風險？會令你輸至傾家蕩產的，就是高風險；輸三幾次也無傷大雅的，就是低風險。如果你以為買藍籌股就是低風險，平日風平浪靜時，可能是正確的。但大家要注意，買藍籌股大概不會只買幾萬港紙就算，通常都會因為覺得這些股票安全，以及「回報慢」，所以會投資更多。這就是為甚麼那麼多人於股災中會輸至傾家蕩產的原因。藍籌股並非在股災中抗跌的原因。事實上，過去不少所謂最穩陣的藍籌股，在股災中，由高位計股價可跌6成以上，說持有藍籌股是低風險的說法，根本是害人不淺。

相反，Long Call屬於是衍生工具策略的一種，一涉及衍生工具的事就一定是高風險嗎？這又是另一個大謬誤。如果你次次都瞓身玩，無錯，Long Call的風險都可以很高，但無人叫你要瞓身玩。

Long Call的特性就是最大可能虧損就是你投資出去的錢，你買一萬元，就最多輸一萬元，僅此而矣。Long Call的最佳玩法，就是以小博大。估錯市當然都會輸錢，但就算出現股災，只要你控制好入市注碼，就不會輸至傾家蕩產。關於這個課題，還有很多可以分享，有機會再講。

莫家強