今日本專欄《春日部》開張大吉，頭炮就談談紅極一時的「微信女」。

最近證監會非常神勇，據公開資料，今年短短3個月，已經先後向31家經紀行發出限制通知書，凍結95個涉及「唱高散貨」（通過社交平台慫恿投資者買入指定股票，再趁高位沽貨獲利）的證券戶口，3月初更與警務處的毒品調查科聯合行動，搜查全港27個地點，以洗黑錢或詐騙罪名拘捕12人，包括唱高散貨集團主腦，速度之快令市場人士嘖嘖稱奇。

平日證監會查案，與王大導拍戲一樣，慢工出細貨，調查三五七年是等閒事。有證券界朋友爆料，話今次證監所以能極速破案，要多得一位「微信女」。

話說，某次警方調查一位毒品拆家時，在其通訊記錄意外發現她除了派毒品，還同時兼職「微信女」向散戶「派貨」。電話內不但有她與幕後主腦的犯罪對話紀錄，而且有其他「微信女」的名單，順利追蹤到整個網絡的資金流向，好像當年David Webb把整個「謎網」起底，涉事集團被一網成擒。

相信這位幕後主腦，發夢都猜不到會敗在一個女人手上。據聞，其他「唱高散貨」集團都怨聲載道，早前買下的一堆「垃圾」股，現在無法散貨，資金周轉出現問題。但對小股民和監管機構而言，當然是一件喜事。

老套講句：天網灰灰，疏而不漏。但這類騙案哪會有完結的一天，散戶最重要是「帶眼識股」！

畢理

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