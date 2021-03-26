坊間我們經常聽到的投資理論，很多都存在謬誤。其中，對風險的解讀，更是亂七八糟，導致很多投資者在波動市況出現時，都因為這些錯誤的理論，選擇錯投資策略，而要蒙受沉重虧損。但只要你改好概念，再輸大錢的機會就會大減。

而今日，我想集中講解Long Call這種期權策略。有不少人以為Long Call的風險很多，但事實上，這個策略是我們能夠在股災中避免輸大錢的很重要一環。

但首先，甚麼為之風險？記住以下這句說話，會令你輸至傾家蕩產的，就是高風險。輸三幾次也無傷大雅的，就是低風險。這樣的解讀，沒有異議吧？

如果你以為買藍籌股就是低風險，平日風平浪靜時，可能是正確的。但大家要注意，你買藍籌股，大概也不會只細注買幾萬港紙就算，通常你都會因為覺得這些股票安全，以及「回報慢」，所以會投資更多。然而，這就是為甚麼那麼多人於股災中會輸至傾家蕩產的原因。

藍籌股並非在股災中抗跌的原因。事實上，過去不少所謂最穩陣的藍籌股，在股災中，由高位計股價可達六成以上，說持有藍籌股是低風險的說法，在我看來，根本是害人不淺，特別令很多初學投資的朋友，完全不知道這樣做的危險性，埋下輸大錢的伏筆。

相反，Long Call 屬於是衍生工具策略的一種，而一涉及衍生工具的事就一定是高風險嗎？這又是另一個大謬誤。

記住，如果你次次都訓身玩，無錯，Long Call的風險都可以很高。訓身玩很多事，都無可避免會變得風險很高。但無人叫你要訓身玩。

Long Call就個必然特性，就是你的最大可能虧損就是你投資出去的錢，你買一萬元，就最多輸一萬元，這亦是在風險聲明中會「損失全部本金」的意思。但僅此而矣，即使是出現股災，若你只投放一萬，最多就是輸一萬。

Long Call的最佳玩法，就是以小博大。估錯市當然都會輸錢，但最少就算出現股災，只要你好注碼入市，就不會輸至傾家蕩產。關於這個課題，還有很多可以分享，但篇幅所限，有機會再講。

莫家強

期權及美股課程導師，擅於以電腦程式篩選股票，並配合期權策略進行部署。

https://www.facebook.com/alexmokinvest

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