由於今年首兩個月國外需求強勁，加上「就地過年」政策進一步推動工業和製造業生產，供應面持續復蘇。但同時新年前新增新冠肺炎個案導致出行限制收緊，打擊了房地產以外的零售和投資。因此，本地需求暫緩復蘇，雖然影響頗為短暫。綜觀種種因素，我們預測2021年增長呈現上行風險。

龐大基數效應令解讀經濟數據困難

主要活動指標的按年增長率在1月和2月飆升，主要反映去年疫情帶來的衝擊極其嚴重。要去除基數效應的干擾，其中一種方法是比較2021年及2019年1至2月的數據。結果顯示工業生產增長從2021年12月的7.3%提高至年初的8.1%，反映疫情復發的影響甚微。

零售和投資增長則較2020年底為弱，前者反映出更嚴格的社交限制減少了新年期間的出遊及消費。1月份零售銷售按月下跌1.4%，不過到下個月則收復了一半失地。投資疲弱主要集中在基建和製造業上，房地產投資則有穩健的房屋銷售支撐。整體而言，疫情再度爆發打擊國內經濟，但衝擊並不均衡，而且頗為短暫。

中國經濟前景樂觀

就國內而言，感染個案減少，令經濟和社會重回正軌。政府亦開始為公眾接種疫苗，至2月下旬已覆蓋5,000萬人，並計劃在夏天完結前為全國14億人中的40%接種。這將有助旅遊業和住宿業等目前復蘇進度滯後的行業儘早恢復。

對外而言，出口日益蓬勃。中國今年首兩個月的出口量按年激增61%，現在加上美國實施更多擴張性財政政策，對相關出口商來說可算是錦上添花。

最後，結束財政刺激政策的進展較預期為慢，為增長帶來額外動力。中國2021年的預算案顯示，財政措施比想象中更為寬鬆。另一方面，財政措拖抵禦了下行風險，貨幣政策就不必寬鬆。全國人大重申政策「不急轉彎」，不過我們認為，隨着金融風險上升，未來可能出現針對特定領域如房地產的緊縮措施。儘管增長預測顯示適度的上行風險，但我相信今年加息或提高存款準備金率的可能不大。

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師

姚遠

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