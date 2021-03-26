樓市交投暢旺，發展商都部署銷售旗下貨尾單位。宏安地產（1243）及旭輝集團（0884）協力發展的油塘物業「maya曦臺」已屆現樓，項目全盤326伙中，至今售出278伙，套現逾33億元。發展商繼去年開放3房現樓示範單位外，最新再開放2房現樓示範單位。

新開放的示範單位為1座36樓D室，實用面積547方呎，兩房梗廚間隔。單位座向南方，由於31至37樓為特色樓層，樓底高3.5米。為項目至今僅餘的兩伙兩房單位之一，另一伙為35樓D室。

單位設計以北歐風格為主，全屋傢俱都以淺木色為主。由於飯廳旁邊有一16方呎工作平台，加上飯廳有一22方呎的露台，兩者打開窗戶後空氣對流，令室內空氣相當流通，並由於光線充足，因此空間感十足。加上單位連洗手間都為明廁，因此整體通風效果都相當好。

不過由於周遭不少工廈重建及改劃項目，例如正前方已經為五礦地產項目蔚藍東岸，因此目前日間時間都會比較嘈吵，惟發展商指項目隔音不俗，至今未見有已入伙住戶投訴。但由於正前方有發展項目，預計其落成後，曦臺25樓或以下單位南方海景都會被阻擋，加上未來西南亦有越秀冷藏倉庫重建項目，料亦會阻擋一部分海景。

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