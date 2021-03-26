隨着第4波疫情有望接近尾聲，樓市再度升溫，各屋苑重現破頂成交。青衣本月成交量已升破100宗，較2月份74宗急升三成，創10年新高。其中盈翠半島一個2房單位，樓價只差1萬元便達1,000萬元，料貴絕青衣2房分層戶。

市場消息指，盈翠半島11座高層G室，實用面積533方呎，2房間隔，座向東南，享藍巴勒海峽景致，更可遠望維港煙花海景，屬「樓王」級數。業主叫價原本企硬1,000萬元，但見買家有誠意，最後象徵式減價1萬元，以999萬元賣出，創區內2房戶分層新高，亦創青衣2房歷來次高紀錄。原業主1998年以306萬元入市，持貨23年大賺693萬元，賺幅2.3倍。據網上銀行估價，單位估值1,021萬元，比造價再高2.2%。

翻查成交紀錄，盈翠半島2座高層G室特色戶，實用面積531方呎，連403方呎天台，於2019年5月以1,048萬元易手，成為青衣歷來最貴2房單位。

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