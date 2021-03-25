2008年雷曼爆煲引發金融海嘯，當年財經界最常見到的一個述語，就是「大到不能倒」（too big to fail），指一些規模極大或在產業中具有關鍵性重要地位的企業瀕臨破產時，政府不能等閒視之，要盡力拯救。因此及後AIG及美林陷入困境，美國政府不得不救。

近年「大到不能倒」的事件鮮有發生，但「大到不能不跪」的玻璃心事件，卻經常出現。最新是內地官媒及網民對Adidas、Nike、Zara、Uniqlo及Burberry等品牌翻舊賬，指這些品牌在新疆問題上冒犯中國人。代言明星紛割席之時，相關品牌如Zara 母企Inditex、New Balance及H&M已撤下抵制強迫勞動的聲明，截稿前仍企硬、官網未撤原聲明的還有Adidas、Nike及GAP等。

相關品牌跪低，坦白講，只是時間問題，大到不能不跪的背後，是大到不能失。中國市場佔相關品牌百份比，部份已經超越歐美主要市場，成為增長以及盈利引擎，多間外資品牌今晚甫開市股價已跌半成，跌得越多，CEO跪得越快，這是資本市場最慘酷的現象。

列出幾間企業最新一季按地區生意佔比，大家會明白背後可能焗跪的原因。

體育用品一哥NIKE，上季收入佔比，美國佔35.6%、歐洲佔26.3%，大中華佔20.4%排第三。

Adidas 上季包括中國在內亞太區生意，佔整體35%，美國及歐洲只佔26%及24%。

甚至乎蘋果公司，上季大中華市場收入，佔整體19%，美國及歐洲分別佔42%及25%。電動車Tesla，上季內地收入佔比24%，僅次美國市場的48%。

外國品牌近年在內地市場佔比攀升，對他們最無力抗衡的，是疫後歐美市場萎縮之際，中國區增長是爆炸性，全球最大奢侈品牌集團LVMH，上季列出各地區自然增長（organic growth）數字。中國在內的亞洲區增加21%，日本增5%，美國及歐洲負增長2%及負24%，平均全球計則是負3%。數字冷冰冰，但對管理層而言，中國市場得失，是企業盈利增減、股價升跌的最實在的指標。

中共用這招對付外資，就是睇準他們無力反擊，央視點名Nike（奈克），強調「無論企業規模有多大，碰到中國底線也必『攻克』，聲稱『中國棉花很軟，中國人很硬』。

沒錯，Nike、Adidas會跪，只是時間問題，但當全球眾品牌經歷如此「待遇」，想必有所醒覺。去中國化不會是一朝一夕的事，但這潑冷水讓全世界知道中國的硬，知道賺人民幣要賣埋良知。「今日割五城，明日割十城，然後得一夕安寢」，同樣的事，未來數年會不斷發生，各國以至跨國品牌會實行「綏靖主義」繼續姑息，抑或會出招抗衡，拭目之待。

網友關心假如Adidas跪左，陳奕迅會否迅速回歸，正如歌詞所講：「靈魂若變賣了 上鏈也沒心跳」。

股榮

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