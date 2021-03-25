【本報訊】樓市缺盤，另類盤頓成市民上車大熱。33年前被揭發「烹夫案」的鰂魚涌康怡花園D座連環錄得成交，一個與案發單位相隔3層的兩房戶，勁劈百萬才獲承接，樓價不足800萬元，平過毗鄰居屋康山花園。地產代理笑指，同座有超級凶宅又如何，「驚冇樓住好過驚鬼」。

康怡花園D座1988年發生轟動全港的烹夫案，令多年來不少買家避之則吉，要等到大旺市，周圍缺盤該座才有成交。消息指，該座剛連錄兩宗買賣，其中低層10室，雖與烹夫案單位相隔3層，但一樣要劈價百萬；業主放盤已4個月，原本叫價880萬元，最後780萬元成交，按單位實用面積505方呎計，呎價15,446元。

平過居屋康山花園

買家為外區年輕上車客，曾比較過同區樓價，康怡花園屬藍籌屋苑，「重點係800萬唔使買到500呎」，而周邊二線屋苑包括華蘭花園，一個391方呎兩房單位，最近成交都要753萬元。雖然同座曾有單位發生轟動命案，但代理笑言，「驚冇樓住好過驚鬼」。原業主2000年以193萬元入市，大賺587萬元。

康怡花園兩房售價不足800萬元，平過同區居屋。康山花園一個實用面積484方呎，本月連地價以785萬元售出。康怡花園本月錄19宗成交中，除D座外，其他兩房全部要「8球」以上，最平為B座低層7室，實用面積497方呎，成交價850萬元。

康怡花園D座連環失守800萬元，本月另一宗低於800萬元成交，為低層2室，實用面積524方呎，兩房間隔，成交價763.8萬元。

凶案發生已經超過30年，但仍被銀行列入黑名單。據滙豐銀行網上估價，康怡花園D座3樓9至16室全層8伙，至今仍零估值。中原按揭董事總經理王美鳳表示，近期樓市交投旺，凶宅未必一定做不到按揭，銀行會視乎情況，如「BBQ」（燒炭事故）等相對嚴重性較低的凶宅，及一些曾轉手的凶宅，銀行都開始接受估價，但會調低按揭成數及息率較高。而曾經轟動全港的凶案如「烹夫案」單位，除了凶宅本身外，同層單位銀行一般都不會承造按揭。

滙豐仍能提供估價

至於烹夫案樓上樓下單位能否承造「林鄭plan」，借最高九成按揭。王美鳳表示，按保要先過銀行第一關，就算銀行做，但可能面對估價不足情況。以今次成交單位作例子，滙豐銀行仍能提供估價，王認為「估到價有機會做」。

惟近期不少凶宅買家普遍具實力，按揭也不用做。灣仔星域軒1座高層F室，前國企高層兒子疑因精神分裂於住所內斬母，令單位淪為凶宅，去年以2,000萬元平市價四成賣出。

本報查冊發現，新買家最後「一炮過」支付樓價，毋須承造按揭。