這幾天油價大上大落，本來美國庫存上升，加上歐洲疫情惡化，令美國期油大跌至57美元，但因蘇彝士運河的意外，有機會令超過1,300萬桶原油不能如期付運，油價又收復部份失地，本欄推介的Suncor也難免跟隨油價波動。另一家加拿大石油下游公司叫安橋（ENB），油價大跌完全沒有影響其股價，更因蘇彝士運河事件令股價上漲，息率達7厘，合「好息」之徒口味。

從事下游業務的石油企業，性質比較像公用/基建股，最近一些巨型公用股有動作，值得投資者參考公用股目前有否被嚴重低估。英國國家電網（NG）最近以監管資產價值（RAV）的1.73倍購入同業的電網資產，巧合的是，香港的長實（1113）亦於同日宣佈購入關聯的李嘉誠基金會基建資產。長實以170億港元買入關聯人士的資產，若以RAV 1.73倍作價，約值250億港元，可以說，長實管理層買入的基建資產，較NG的抵買。

在英國擁有豐厚基建資產的長江基建（1038），若也以RAV 1.73倍作估值，單計其英國的水務、配電及配氣公司資產，已達每股42.8港元，再計及英國其他業務如鐵路，和歐洲、美洲、大洋洲和亞洲的基建項目，估值一定遠超過現在的45港元水平。目前股息率達5.4厘，同系的長和（001）和長實都因去年疫情關係減派息，唯獨長建企硬不減，剛剛公佈業績還象徵性的加派一分錢息，延續多年漸進增加派息的政策。

王弼有多年投資長建的經驗，疫情令股價跌到33元，希望NG的交易，可以令長建快些返回合理價。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

fb.com/buytillsuspension