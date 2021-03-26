半新股泡泡瑪特（9992）公佈截至去年底止全年業績，收入按年升49%至25.13億元（人民幣，下同），純利增16%至5.23億元，末期息每股14.94分。主席兼行政總裁王寧指出，日後會減少盲盒類型業務，並冀市場關注公司拓展潮流玩具以外的業務，如樂園、遊戲等，直言是「心向大海，不戀溝渠」。

王寧在業績發布會提出願景，「我們心向大海，不戀溝渠，現在給大家形象也許是一條河，希望未來的感受是一片海」，預計未來會拓寬盲盒以外的潮玩品類，令盲盒業務比例逐步下降，同時正開拓樂園、內容業務，未來或涉足遊戲範疇。他又稱，憑其提早部署IP（知識產權），料在未來一段長時間在潮玩品類擁有行業壁壘。

對去年保守策略感遺憾

王寧表示，雖然對去年業績感滿意，但亦略為感到遺憾，因為去年首季中國疫情爆發時採取了保守部署，年內定立供應鏈訂單變得審慎，但在第四季見到銷售增長顯著被低估，「如果當初對疫情恢復預期更快的話，會有更好的表現。」他指，目前中國疫情仍有反覆，影響工廠運作，但隨著今年第二季改善供應鏈後，效率會有所提升。

對於銷售額強勁的數個「頭部IP」如MOLLY、Dimoo等，王寧稱，隨著更多IP跑出，每個所佔銷售額比重會有所下降，而現時該公司已累積4至5個頭部IP，將在下月起推出更多IP。首席營運官司德補充指，每年均會推出3至4個頭部IP，每次銷售周期策略會維持12至18個月。

料今年會員數增80%以上

司德表示，過去一年累計註冊會員從220萬人大增至740萬人，今年首季增長仍快速，估計今年仍有80%至100%增長，並會提升付費會員體系，看重不同層級會員的每戶平均收入（ARPU）及覆蓋率。他又透露，今年二月銷售額遠超預期，是繼去年11月十周年活動之後，公司單月表現最好。

司德又預計，今年新增門店數量較會多於80家，仍然集中在一二線城市，亦會改善門店經營條件，包括調整位置、樓屠及面積。

四大皇牌產品佔收入近半

業績報告指出，去年泡泡瑪特收入增49%至25.13億元，當中4個頭部IP即Molly、Dimoo、PUCKY及The Monsters系列佔總收入46.8%。

以銷售方式劃分，門店收入增35.5%至7.4億元，線上銷售收入多76.5%至9.52億元，機器人商店收入升32.2%至3.29億元。期內門店由114家增至187家，淨增73家；機器人商店由825家增至1,351家，淨增526家。

泡泡瑪特指，去年共銷售超過5,000萬個潮流玩具，當中8月上市的MOLLY的一天系列，截至年底單銷售額突破1億元，期內首家海外門店在韓國首爾開業。該公司表示，年內仍以藝術家發掘、IP營運、消費者觸達及潮流玩具文化的推廣為主要業務重點。

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