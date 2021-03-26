大埔白石角屬近年住宅供應重鎮，由於一手項目仍有不少貨尾待售， 二手捱打，陸續有業主蝕讓離場。繼雲滙後，海日灣II亦剛錄得首宗二手，業主連SSD蝕讓離場。

利嘉閣地產葉鎮江表示，海日灣2期10座中層L室，實用面積304方呎，屬1房間隔，剛以550萬元包SSD易手，呎價18,092元，為屋苑首宗二手成交。原業主2019年5月以504萬元買入單位，賬面獲利46萬元或9.1%。不過，由於未過3年額外印花稅（SSD）限期，業主願支付SSD印花稅費用，涉及辣稅為樓價10%，即55萬元。若扣除SSD、釐印費及佣金等開支，估計業主實蝕約30萬元離場。

葉鎮江續稱，由於屋苑仍未過SSD限期，故現時未有其他二手業主放盤。

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