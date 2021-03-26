新疆棉因共青團對H&M「翻舊賬」而成為近日熱話，當地吐魯番農業農村局黨組書記劉玉桐強調，新疆棉花長年供不應求，中國每年需進口約200萬噸棉花，直言「我們的棉花還不夠國內的使用」。可是，國際棉花期貨近月大跌，反映全球最大棉花消費國中國的需求放緩，拖累期貨價急跌，目前已跌破100日平均線。

棉花期貨年內曾升20%，但由2月24日的高位每磅93.62美分，跌至目前5月交割的棉花期貨每磅77.38美分，急挫達17.3%，創主力合約1月4日以來最低水平。

美國農業數據顯示，由於主要買家中國的需求放緩，截至3月18日的美國棉花出口銷量下降，而全球貨櫃短缺下，原材料運費又不斷上升，德州農工大學AgriLife Extension經濟學家John Robinson表示，較高的貨運成本，以及疫情憂慮和美元走強等因素，正刺激期貨的投機多頭結清，並可能直接做空。

至於中國的棉花期貨同樣下跌，鄭州商品交易所上市的棉花期貨主力合約目前仍挫3.7%，報每噸14,340元人民幣。分析師指，農曆新年假前，內地下游企業都跑到新疆搶購棉花，加上海外訂單湧入經濟復蘇較快的中國，使價格搶高，2月上旬棉花期貨價格一直漲至每噸17,080元，不少新疆棉花企業已沽空獲利，種植銷售收入比去年高出逾6%，但目前已造成庫存高企，回吐2月以來全部升幅。

中國棉花協會副會長兼秘書長王建紅指出，中國是世界第二大棉花生產國，也是最大的棉花消費國，現時中國棉花消費量每年穩定在750萬噸至850萬噸，佔全球棉花總消費量三分之一。他認為中國棉花供需基本平衡，棉花生產與棉製品等進出口，在「量」上大致保持平衡關係，相信國產棉原料有足夠保障。

對於跨國品牌捲入新疆棉爭議中，中國棉花協會表示，呼籲國際紡織服裝品牌商從業界共同利益出發，尊重中國市場和中國消費者，針對關於新疆的無端指責，保持謹慎與克制。

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