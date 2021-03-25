【本報訊】中國移動（941）公佈，去年營業額7,680.7億（人民幣．下同），按年增長3%，股東應佔利潤1,062.68億元，增1.1%，每股盈利5.27元，派末期息1.76港元，按年增2.1%，全年股息3.29港元，較前年全年微增1.2%。中移動昨收報51元，跌2.1%，股息率6.5厘。

期內主營業務通信服務收入達6,957億元，按年增3.2%，當中移動客戶9.42億戶，其中至年底5G套餐客戶達到1.65億戶，每用戶平均收入（ARPU）為47.4元，按年降3.5%。其中，得益於家庭市場、政企市場優異表現，有線寬帶收入達808億元，按年升17.4%。去年資本開支為1,806億元，當中5G相關投資共1,025億元，今年預料資本開支為1,836億元，當中5G相關投資1,100億元。

確信回A促進公司發展

董事長楊杰於業績發佈會時指，留意到內地資本市場為紅籌企業回A提供有利環境，亦確信回A促進公司發展，為客戶分享到成長發展帶來的收益，正積極跟蹤、及時研究和溝通，如有消息會按監管要求披露。楊杰又表示，紐交所除牌影響公司在港的股價，認為股價偏離集團的價值。

楊杰表示，今年5G套餐目標達2億戶，目前的5G套餐客戶ARPU達91元，按年升6％，隨着市場普及，ARPU有下降趨勢，但有信心今年手機上網收入可實現平穩增長，集團預計，今年新建基站12萬站左右，並擬與中國廣電聯合採購40萬個以上基站，於今年至明年建成投產。