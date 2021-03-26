康宏（1019）近日官非不斷，除被現任主要股東佳兆業（01638）「太子爺」郭曉群告上法庭外，昨日更遭其前執董、人稱「醫生」的曹貴子入稟高等法院，控告康宏誹謗，兼向康宏及其14名董事索償，惟未提及金額；他亦要求法庭頒佈禁制令，禁止其再發表誹謗言論。

根據入稟狀，原告曹貴子指出，康宏於披露易發出有關訴訟進展的公告，當中提到曹時所用的字眼及陳述是錯誤，及有誹謗成份。涉及誹謗的公告指出，曹貴子透過謎網股份秘密操縱康宏，不當地運用權力策劃循環融資來配發股份，及稱之為「曹貴子的計劃」。此不當動機構成操縱當時公司的股價，損害康宏及合法股東的權益。

然而，曹貴子早前已否認有關指控，但康宏仍散佈大量未經證實的指控，及從未在公告內提及曹的立場。

入稟狀又指，有關公告嚴重損害曹貴子的聲譽，令其遭受極大的困擾和尷尬，曹已於1月21日透過律師，要求康宏及其董事會撤回相關公告，並刊登道歉啟事，惟至今仍未獲回應，故採取進一步行動。

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