下午4時

美國十年期國債孳息率升2.09%，至1.648厘。歐洲股市早段和美國三大指數期貨均升，納指期貨升0.42%或53點，至12,824點，道指期貨升0.4%，至32,631點；標普500指數期貨升0.4%，至3,916點。

德國DAX指數升0.96%；英國富時100指數升0.85%；法國CAC40指數升0.8%；意大利富時MIB指數升0.8%。

黨媒央視網評論B站招股書出錯事件，直斥「信息（資訊）披露豈能兒戲」。B站（BILI）盤前升2.54%。昨日單日跌14.47%的百度（BIDU），盤前升7.24%。

去年發聲明指不用新疆棉的Nike（NKE）盤前升1.37%。

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