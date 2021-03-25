坊間一直流傳胡應湘性格固執兼且霸道，本來無從考證，但直至他日前上《視點31》與本土研究社成員陳劍青激辯，外界終於得以印證。節目上，胡應湘不斷自詡「專業人士」，擁有規劃、起樓經驗，全程近乎關上耳朵，容不下半點異見，所以與其說雙方是討論填海利弊，不如說是胡應湘單方面恃老賣老的真人騷，只能獨沽一味填海，不接納處理丁屋、棕地、農地的建議。

最有趣的是，胡應湘在節目突然由「專業人士」演化成「數據L」，質問對方能否立即背出香港每年興建豪宅的數目，這個年代背誦數據毫無意義，但他卻以此攻擊後輩「唔熟書」，把對方所有論點、論證、論據置之不理，沒有邏輯可言。

胡應湘的固執，同樣可見於2019年的私有化，話說2019年初他在合和股價不算低水之際，出人意表掏錢搞私有化，當時來自花旗的貸款，據聞今年要開始安排再融資（refinance)，若他未能出售資產套現，隨時會搞得債主臨門，對此胡應湘在節目輕輕回應一句：「你不用替我擔心。」

香港今天的深層次矛盾社會問題，源於世代價值觀不同，所以才會出現「一代不如一代」的謬論，由蕭若元的「香港電影工業已死」到胡應湘的「解決住屋問題只能靠填海」，想深一層，也挺惡心。

大灣區國舅爺