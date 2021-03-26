業績

● 華潤燃氣（1193）公佈，去年純利51.5億元，按年升2.1%。每股盈利2.31分，擬派末期息每股78仙，連同已派中期息15仙，全年共派93仙。

年內收入微跌1.95%至558.6億元，燃氣總銷量290.2億立方米，升3.62%；新接駁住宅客戶總數305萬戶，跌6.8%。

● 朝雲（6601）公佈，去年純利2.24億元（人民幣，下同），按年增長26.3%。就一次性慈善捐款及上市開支作出調整的純利2.62億元，增長32.4%。每股盈利為22.49分，擬每股派末期息0.044元。

年內收入按年升23%，至17.02億元。寵物護理產品的收入較去年增長逾10倍。同期，家居護理產品和個人護理產品的收入分別增長20.0%和51.7%。

● 香格里拉亞洲（069）公佈，去年轉虧4.6億美元（下同，折合約35.7億港元），2019年同期賺1.53億元。每股虧損12.89仙，不派末期息。

年內收入挫57.5%至10.33億元，酒店營運收入銳減12.6億元，供出售的發展物業收入減少1.37億元，投資物業業務收入減少190萬元。期內，整體入住率為33%，按年下跌35個百分點，平均每房收入為40元，跌70元。

● 正榮地產（6158）公佈，去年純利26.5億元（人民幣，下同），按年升5.7%。每股盈利為0.61元，擬每股派末期息0.15港元。

年內收入按年增長11%至361.3億元，集團收購46幅地塊，總預計建築面積為7.14百萬平方米，新增土地儲備的權益佔比為70.0%。

● 廈門港務（3378）公佈，截至去年底止，全年純利2.85億元（人民幣，下同），按年升1.8%。每股盈利10.44分，擬每股派末期息2.8分。

受到商品貿易業務增長帶動，集團年內收入升27%，至176.9億元。

回購

● 渣打（2888）今日（26日）於歐洲多個交易所回購公司股份，每股作價介乎4.871至4.947英鎊，涉資1,081.5萬英鎊（約1.16億港元）

● IGG（799）於今日（26日）在港交所（388）回購50萬股股份，作價介乎10.18至10.26元，共涉511.8萬元。

其他

● 恒大汽車（708）公佈，早前與6名投資者分別簽訂認購協議，已共收取合共210億元，並已向其增發新股。該6名投資者包括華人置業（127）大股東兼行政總裁陳凱韻（甘比）、中國燃氣（384）主席兼總裁劉明輝，二人各認購30億元。成宇控股、上宇和翠林全球投資，認購金額分別為50億元。

● 中化化肥（297）公佈，其間接非全資附屬公司中化涪陵出售天然氣管道及附屬設施資產， 代價為9,386.87萬元（人民幣）。

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