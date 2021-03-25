【本報訊】焦點新盤黃竹坑晉環醞釀推售，港島二手率先創高價。香港置業梁文輝表示，鴨脷洲深灣軒本月錄7宗買賣成交，較上月同期5宗大增四成，兩房造價直逼1,200萬元。

香港置業胡志軒稱，深灣軒3座高層A室，實用面積508方呎，兩房間隔，向東南飽覽深灣遊艇會及海洋公園景觀，單位放盤當日即獲區內客接洽，業主不設議價，最終零議價以1,190萬元沽出，呎價23,425元，兩價均創屋苑兩房歷史新高。原業主2004年以422.4萬元買入，大賺767.6萬元離場。

城．點四年升五成

二手樓區區高價成交，大埔中心樓價直逼900萬元。消息指17座低層A室，實用面積522方呎，三房間隔，以860萬元售出，樓價創屋苑歷史新高。

中原袁銘鍵稱，屯門納米盤城．點呎價再升破2萬元，一個低層F室開放式戶，實用220方呎，由投資者以450萬元購入，呎價20,136元，租金回報約3厘。原業主2017年以約307萬元買入，4年升值近五成。

何文田半山壹號再錄蝕讓，半山徑30號頂層連天台單位，實用面積1,252方呎，以3,050萬元賣出，按原業主2008年買入價3,517.4萬元計，賬面勁蝕近470萬元。