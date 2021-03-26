市場大額成交不斷，其中萬科旗下屯門掃管笏上源，最新再售出一幢洋房，造價5,556萬元，呎價逾2.01萬元，均創項目同類戶型新高價。

發展商指出，上源18號洋房，屬四套房間隔，實用面積2,762方呎，連1,439方呎花園及500方呎天台，今日以5,556萬元沽出，呎價20,116元，成交價及呎價均創項目同類新高。

上源今年錄得16宗成交，合共套現逾4.8億元。

尚悅．天城洋房2,680萬售再破頂

另外，恒地（012）元朗洋房項目尚悅．天城，最新售出5號屋，實用面積1,789方呎，連天台431方呎、前庭140方呎及花園266方呎，成交價2,680萬元，呎價1,4980元，雙創項目新高價錢。

發展商補充，項目累沽6間洋房，套現逾1.49億元。

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