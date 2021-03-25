【本報訊】恒大汽車（708）去年疲勞式轟炸地賣廣告，為旗下電動車恒馳造勢，但從昨日公佈的業績可見，集團虧損按年擴大67.05%至73.94億元（人民幣．下同），恒大汽車首席財務官潘大榮指集團已為業務投入474億元。然而，不論通告或記者會上，恒大汽車皆未清楚交代旗下汽車正式推出市場日期。

截至 去年12月底，恒大汽車年度收入154.87億元，按年急飆174.8%，但來自健康管理業務的收入佔152.99億元或98.8%，反觀新能源汽車業務實際只貢獻1.88億元收入，其中8,162萬元來自鋰電池銷售額，6,049.8萬元來自提供技術服務，餘下的來自汽車組件銷售，意味仍未經出售新能源汽車取得收入。

恒大汽車管理層表示，在政策驅動下，國內汽車市場實現快速回暖，新能源汽車市場去年的產銷量分別完成136萬輛和136萬輛，產量同比增長7.5%，銷量同比增長10.9%，整體發展高於預期，又認為汽車正在從單純的交通工具轉變為超級移動智能終端。

管理層補充，集團在全球擁有3,500多名科研人員，旗下在天津、上海和廣州擁有按工業4.0標準建成的生產基地，已全面啟動試生產調試，將全力推進9款恒馳的量產工作。恒大汽車首席財務官潘大榮指，公司在新能源汽車資本投入為474億元，收購核心技術、研發佔249億元，另外工廠、設備及零部件採購佔225億元。

夥騰訊百度發佈操作系統

然而，何時正式量產仍是未知之數，亦未見設下今年產銷目標，僅指到2025年實現年產銷超100萬輛，2035年實現年產銷超500萬輛。恒大汽車昨聯同騰訊（700）和百度（9888）召開記者會，發佈恒馳汽車內部裝飾及智能操作系統「HSMART OS」，展示車載全息投影AI助理「小馳」，記者會中同時描繪了智能座艙和超算力平台等功能，指用戶可經手機App召喚汽車，令無人駕駛的恒馳自行駛至指定地點，又可以經汽車完成遠程購物或成遠程辦公空間等，但管理層同樣未透露具體何時推出市場。

彭博引述消息報道，拜騰前行政總裁兼聯合創辦人戴雷考慮加盟恒大汽車，目前具體職務仍未確認。據報恒大汽車就一個高層職務與戴雷洽談已有數月，而他本周亦出現在恒大汽車的廣州總部。恒大汽車、戴雷均未回應查詢。彭博另外報道，有消息指恒大汽車母公司中國恒大（3333）計劃，最快在第四季將線上售樓和汽車銷售平台「房車寶」赴美上市，估值200億美元。