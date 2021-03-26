有消息人士向本報透露，港交所（388）今日向多個部門開刀，各裁員1至2人，傳聞5月更會向資訊科技部門落手。

該名消息人士指，早前所有短期合約員工已不獲續約，涉及數十位員工。他埋怨，港交所業績屢創新高，今年非但凍薪，更大肆裁員，「今個星期陸陸續續收到信封，公司內部人心惶惶。」

港交所發言人回應時未有否認上述裁員消息，惟指出不評論員工事宜，「作為一家企業，我們一向盡力確保公司有足夠的資源支持業務發展，同時審慎控制成本。」

根據港交所2020年報披露，截至去年底止，長期僱員2,204人，臨時僱員188人。

疫情無阻股市暢旺，港交所去年純利按年增長23%至115.05億元；港股及滬深股通等日均成交額均創歷史新高。

本報早前獨家披露滙豐裁合規部門員工，單是EIR（External Investigative Reporting）部門將會大削5成至6成人手，保守估計至少有逾100人受影響。

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