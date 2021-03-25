另類投資，已不是新奇，加密貨幣便是其中一環。高風險之處，就是當各國政府認為「另類渠道」變了日常，挑戰到國家政權便會打壓，「國家級」貨幣，也有可能應運而生。

假若有人擁有一千部上世紀頭十年出產的古董哈利電單車，理論上便可以製造「哈利幣」，由於有價或有市，可以Tokenize，在OTC市場上trade。Tesla電動車，最近說可以利用比特幣購買；但要先看在美國境內如何運作，及後所說的「美國境外」如何成事，才可下結論。特許另類投資分析師學會CAIA，最近做完成了一份working paper，值得參考︰https://caia.org/tokenisation

香港的傳統投資者，很少進入另類投資的領域。香港現在的大趨勢是改朝換代，新香港人接棒，樓市依然活躍。見到很多建制半生熟之交，急於︰1. 資產變賣、2. 現金為王、3. 再轉離岸戶口。他們大多數已是五眼聯盟的護照持有人，五、六十後，至少有100球港幣；他們明白1949年上海淪陷的情景。從他們父母輩的憶述，共產黨信唔過，資金轉到離岸戶口，也驚被陷於不義，被捏造洗黑錢，資金在海外被凍結，所以還會做一個動作：4. 第四步就是把離岸資金變回物業。

另類投資也被打壓

艾未未1957年生於中國，2015年起「流亡」英國及德國，繼續他的藝術事業。有建制派「忠誠的廢物」議員阻止在M+藝術館展出艾未未十分出色的「中指藝術」，認為其中一幅「中指天安門」，涉嫌違反國安法。Well，艾未未還有「中指白宮華盛頓」及不同景點。坦白說，艾未未的藝術品是另類投資，打壓更是不必。

《龍門冰室》張老闆說4月1號愚人節可能係瓏門餐廳最後一日。老闆又說：「我承認我係喺運動中最失敗的生意人，直至𠵱家不但冇車冇樓，銀行冇錢，甚至連一班夥計生計都可能維持唔到……」張俊傑老闆的付出，實在已超額完成。

強權壓下，香港人要度過一段艱難時期。舊香港人，難再有立足之地，這也會是我星期六早上10點，在YouTube Ed Chin Channel會談及另類出路。舊香港人的如何延續，另類投資模式，會是分享重點，請留意。無論你現在身處哪裏，說聲舊港人不滅，香港加油！

錢志健

資深對沖基金經理

mdehedgecenter@gmail.com