亞馬遜（美：AMZN）和阿里巴巴（美：BABA；9988）的成功，令類似的商業模式在世界各地遍地開花，拉丁美洲有MercadoLibre及Linio、中東有Souq.com、東南亞有Daraz及Coupang。Ozon（美：OZON）是俄羅斯代表，業務增速同樣驚人。

同亞馬遜一樣由網上賣書起家

Ozon於2020年11月上市，是近年較大型的俄羅斯新股，規模僅次於2017年的綜合企業En+集團。Ozon首日掛牌大升33.9%，收報40.18美元，之後曾經直逼70美元關口，是直到近日才跟隨整體科技股回落。

Ozon原本並非甚麼電商巨企，與亞馬遜一樣，都是由網上書店做起。成立翌年，即1999年獲財團入主支持，公司銷售產品種類變得多元化，玩具、電子產品，以至電腦軟件。

Ru-Net是當時入股財團成員之一，向來專注於科網創投，眼見Ozon發展甚具亞馬遜雛型，便向其他股東收購股權，成為最大股東。

重視配送 完善最後一哩

由Ru-Net穿針引線之下，Ozon進行了多輪融資，籌得資金不少用於在核心城市興建物流配送中心及後勤設施，如莫斯科、聖彼德堡、凱薩琳堡（Yekaterinburg）、喀山（Kazan）、特維爾（Tver）及頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）等，已合共設有九個物流配送中心，涉及總面積達23.1萬平方米，是俄羅斯首間自設物流中心的電商平台。

尤其關鍵的最後一哩， Ozon一點也不馬虎。透過外判方式營運的速遞車隊數目達2,700架，在全國自設1.33萬個交貨點及超過9,000個取貨智能櫃。目前在俄羅斯多個城市能提供一小時送遞服務。而為配合電商平台發展，業務已拓展至借貸、電子支付，以至網上旅行社。

封城措施放寬 高增長勢頭仍持續

Ozon將於3月底派發上市後首份成績表，雖然全國疫情限制措施於去年5月底開始逐步放寬，但未有對電商平台構成重大負面影響，初步估算截至去年12月底止第四季商品交易總額按年大增逾140%，至超過740億盧布。期間訂單量增加137%，至2960萬張。

綜合2020年全年，商品交易總額預計超過1,950億盧布，按年上升逾140%。全年訂單量達7,390萬張，增幅132%。業務高增長之餘，規模效益漸見，全年來自經營活動的現金流有望達致收支平衡。

推團購折扣谷交易額

為保持高增速，Ozon最近又有新招，3月中宣布推出團購折扣服務，賣家可以大批量方式在平台出售商品，購買數量由十件起，折扣則八折起錶。預計可刺激未來兩、三季商品交易金額；買家則可以買平貨；對賣家而言，促銷之餘可節省運輸及交收成本，絕對是三贏策略。

Ozon有業績支持，價值重估相信陸續有來，而股價近日陪跌是一隻值得放入監察名單的高增長潛力股，可候低慢慢收集。

梁耀康

Facebook: hkmoneyclub

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