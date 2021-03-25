【本報訊】中概股或迎來史上最大的監管風暴，市場紛紛掟貨自保。美國證監會（SEC）本周三通過修正案，如外國公司不遵守美國審計標準，將被要求從美國交易所退市，消息震散大市。處於風眼的中概股爆發股災，昨日在港第二上市的京東（9618）及阿里（9988）齊挫3%以上；回港掛牌第三日的百度（9888）股價再創新低，單日急插9.6%，收報226.6元。

分析指，SEC此舉或逼使美國投資者減倉，或轉為經ETF間接持有中概股，但未至於令股價持續暴跌。市場除了要留意美國監管增加，來自中國對新經濟板塊的政策風險，亦不容忽視。多隻美國中概股昨晚開市仍有沽壓，唯品會再跌一成；富途跌4.7%；嗶哩嗶哩跌2.7%。

昨日在港上市的中概股當災，萬國數據（9698）創歷史新低，收市跌4.1%；寶尊電商（9991）挫6.9%。本港科技股亦慘受牽連，績優的騰訊（700）仍要跌2.8%，報606元；阿里健康（241）挫2.2%，報21.75元。重磅科技股頹勢下，科指再跌1.2%，收報7944點。

港交所逆市受惠

星展銀行香港及中國內地股票策略師林子津表示，中國一直拒絕讓美國上市企業會計監督委員會（PCAOB）的檢察員，審查在美上市中資公司的審計底稿，因這涉及主權問題，估計中國之後就範的機會不大。他料美國收緊對中概股的監管，將令更多在美上市的中概股離開，「最受損失的是美國投行及投資者；最受惠的是港交所（388）」。港交所全日升3.2%，報449.6元。香港股票分析師協會主席鄧聲興指，現時聲明逼使美國投資者減倉，料他們會轉為經ETF間接持有，「始終中國係第二大經濟體、復蘇步伐領先，長遠睇好；就算美國減，內地投資者都會補上」。

港股昨早段受科技股及中概股大幅拋售拖累，曾急插413點，及後即使有友邦（1299）、滙控（005）等金融股撐市，仍然反彈乏力，收市跌18點，報27899點，成交2,004億元。北水繼續淨走15.7億元，中移動（941）為最多淨沽個股，全日有7.1億元淨賣。智欣集團（2187）今日掛牌，雖然獲美團（3690）創辦人王興的父親王苗「撐場」，但國際配售部份認購不足，於輝立暗盤潛水4.7%，收報1.43元，一手蝕560元。