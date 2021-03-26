面臨除牌危機的康宏環球（1019），上周股東會經過一輪文攻武鬥後，再重回法庭鬥法。深圳幫為阻台灣幫掌控的康宏舉行股東會，早前申請的禁制令今早聆訊，據了解康宏憑「時差」成功上訴，法官解除有關禁制令。

上周康宏在股東周年大會（AGM）期間，深圳幫股東代表聲稱取得法庭禁令，阻止會議舉行，但最終AGM完成表決，引起藐視法庭爭議。

官同意生效前完成AGM

遭頒禁令的康宏今早提出上訴，據了解，法官同意康宏代表律師指，AGM在禁令生效前已經完成，裁定解除禁制令，意味AGM結果有效。本報正向與訟雙方查詢。

根據本報早前取得的臨時禁制令文本顯示，禁令於本月18日AGM舉行當天發出，直至今天聆訊為止。在生效期間，禁止康宏舉行AGM，若康宏的董事以任何方式違反命令，將構成藐視法庭。

但康宏延遲四日後公布AGM結果，指在AGM舉行期間尚未接獲任何禁制令，直至當晚才收到草擬本。而有關AGM亦在DQ深圳幫投票權後，通過股東省覽業績、續聘核數師中匯安達和重選現任5名董事。

兩日股東會均爆衝突

康宏上周一口氣舉行3場股東會，周四的AGM上兩派人馬就禁制令正面交鋒之外，代表小股東的立法會議員謝偉俊在場上，曾被國藝娛樂（8228）主席冼國林呼喝趕走，冼國林當晚回應指，是曾經獲得中間人告知謝偉俊不出席，但又見到他，「覺得佢已經無得救」，認為會影響謝「正義超人」的形象，應適可而止。

至於早一天舉行的兩場股東特別大會（EGM），有黑幫背景的「股東」衝入會場，在場外後樓梯與保安爆發衝突，現場有職員被打傷送院，亦見有玻璃碎裂，警方反黑組介入並拘捕在場人士。康宏事後稱，對暴徒公然挑戰社會秩序及超出道德底線的行為感到震驚和憤怒，深圳幫則稱不知這些人身分。而當日EGM的表決結果，仍是DQ深圳幫投票權下，台灣幫掌控的現任管理層成功連任，協助深圳幫的馬時亨等人再次爭取入局失敗。

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