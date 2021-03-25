【本報訊】多家內房股昨日公佈業績，其中佳兆業（1638）建議「七供一」集資，以改善「三條紅線」指標，認購價將參考市場價格，料攤薄影響將低於25%。

集團管理層表示，集團去年僅剩剔除預收款後的資產負債率70%這條紅線未能達標，預計今年底3項指標將全部達成。另外，集團將向大股東郭英成收購北京朝陽耀輝國際城項目，總代價約為130億元（人民幣．下同），該項目為已落成的商住資產，可立刻帶來穩定現金流及收入，現時未賣的公寓出租率為95%。

去年佳兆業營業額按年增16.1%，至557.7億元，股東應佔年度溢利54.47億元，按年增18.6%，每股基本盈利0.891元，派末期息12港仙。主席郭英成表示今年銷售目標為1,300億元，於香港有4個項目，其中去年入股高銀金融（530）出售的啟德地皮，計劃明年4月推售，同時又指文體業務將分拆上市。

碧桂園末期息降27%

至於碧桂園（2007）去年營業額約4,628.6億元，按年下降4.7%，股東應佔利潤350.22億元，每股盈利1.62元，派末期息24.98分，按年跌27%，全年派息45.53分，按年降20.3%。碧桂園總裁莫斌表示，全年可售貨量9,600億元，有信心未來3年集團每年權益銷售按年增10%。

集團預期今年土地開支約2,000億元，與去年相若，而新業務投入為約100億元，主要為機器人業務，莫斌指建築機器人可以批量生產，機器人餐廳也開了80間，有信心明年可以錄得盈利。對於「集中供地」，碧桂園認為，政策可令土地供求更相稱，企業有更好的資金安排；集團而言，涉及的22個城市佔集團土儲約21%，認為相關影響有限。

另富力（2777）去年營業額按年減5.4%，至858.92億元，盈利90.05億元，按年降6.9%，每股盈利2.53元，每股派末期息0.62元，全年派息1元。