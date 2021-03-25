中國財險（2328）在內險股中跑出，昨單日彈升8%，今年以來升14%。母企中國人保（1339）昨只升1%，今年以來只升2%。財險吸引力未失，人保吸引力更大。

1）2020年，人保總保費收入5,636億元人幣，增84億元人幣。股東應佔純利200.36億元人幣（EPS 0.45元人幣），跌9%。盈利下跌，只是因為集團去年付所得稅33.77億元人幣，而前年則有稅局回水31.34億元人幣。人保往績PE 4.7倍，財險為6倍。

2）人保末期息0.12元人幣（相等於股價的5.7%），連同已派中期，每股全年派0.156人幣，增36%，股息率7.5厘。財險末期息0.375元人幣，不派中期，減22%，股息率6.7厘。母子公司同屬高息股。

3）2021年，人保盈利預測回升13％，除息後，理論價預測PE僅3.9倍，較過去6年平均折讓四成半。財險除息後今年預測PE 5.2倍，較過去6年平均折讓四成。

PB 0.42倍

4）人保2021年預測PB 0.42倍，較6年平均折讓五成。財險今年預測PB 0.64倍，較6年平均折讓四成半。

5）人保A股（滬601319）市價5.96元人幣，H股較A股折讓65%，在AH內險股中折讓最大。財險並無A股上市，亦即具有「回A」概念。

6）每股人保持0.346股財險，值2.31元，相等於人保本身股價的92%。

★人保現價2.51元，目標價3.88元，潛在升幅55%。大摩睇4.4元，國泰君安睇3.9元。

同場加映：大隻物管股華潤萬象（1209）2020年末績下周宣佈，大行預測其PE為108倍；融創服務（1516）去年業績已宣佈，PE 78倍；碧桂園服務（6098）去年盈利亦已見光，PE 63倍。 「三高」物管股2020年平均PE 83倍，《彭博》綜合大行預測，2021年平均PE仍高達50倍。不妨吼細隻同業時代鄰里（9928），平得多。

時代鄰里前年12月招股，IPO價4.52元，去年11月最高13.74元，現價5.7元，高位回落六成，高過IPO價不多，市值僅56億元，去年賺2.33億元人幣，大增133%，往績PE 19.1倍。

大行平均預測2021年賺4.08億元人幣，再急升75%，預測PE降至11倍，較龍頭同業折讓近八成。

大行睇得好高，平均給予目標價11.28元，上升水位近1倍。野村睇14.35元，交銀國際睇13.66元。

何車