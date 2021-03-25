食衞局局長陳肇始上星期說，若接種率未如理想，會考慮收緊社交距離措施。不過，若接種率理想，巿民又肯使用「安心出行」，當局會考慮放寬食肆等限制。早兩日又有外媒爆料，指政務司長張建宗態度強硬，聲稱任何重大放寬之前，香港要有一半人接種疫苗。

先稍為回帶一下。當疫苗未到港，政府的防疫政策與確診人數多少有點關係：若見數字回落，政策會有點放寬，待疫情轉壞，政策才再次收緊。姑勿論限聚政策是否有效控制疫情，至少市民和商戶都預期，可以望確診數字打卦，大概知道政策何時有望放寬。

一味靠嚇的防疫政策，問題不只在以正常生活和經濟活動威脅市民，而在防疫政策鬆緊的指標，無端由過去的確診數字，變成今天的接種率。根據一眾政府官員的說法，就算香港未來幾星期甚至幾個月確診人數維持低水平，只要接種不夠積極，也會一直限聚下去，繼續要全香港付出沉重的經濟成本。箇中邏輯，實在不能參透。

這些戰鬥力甚強的言論，都是在復必泰停打之前發表的。經過「瑕疵」事件，除了接種進程會受到延誤，本來有意預約打針的市民，難免會變得更謹慎，接種率升勢很可能減慢。既然接種率跟防疫政策掛鈎，這時候是否要再次收緊措施，直至市民被嚇怕為止？

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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