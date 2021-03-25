【本報訊】美國近期接種疫苗速度加快，「收水」腳步聲漸近。聯儲局主席鮑威爾接受美國國家公共廣播電台（NPR）早晨直播訪問時透露，受惠於財政刺激措施及疫苗帶挈，美國經濟復蘇速度較預期為快，「如果經濟復蘇朝着目標有重大進展，我們將逐漸減少購買國債及按揭抵押證券的規模」。

現時聯儲局每月購債規模1,200億美元，他早前在議息後表明，2023年前不會有加息動作。

另一方面，最新申領救濟金人數降至年度新低水平6.84萬，持續申領人數減至387萬人，反映經濟有改善。具指標性作用的美國10年期國債孳息率，昨晚9時跌穿1.6厘水平，最新報1.5962厘。美國三大股市昨盤前皆跌，開市後維持跌勢，截至昨晚約9點45分，標指報3877點，跌0.3%；道指跌0.6%，報32220點；納指報12945點，跌0.14%。

阿根廷再傳財困

特殊目的收購公司（SPAC）近期大受市場追捧，惟路透社引述消息人士指，美國證券交易委員會（SEC）正就此調查，並在搜集有關承銷商如何管理相關風險的訊息。本港富豪繼續參與SPAC資本遊戲，其中新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛通過組建SPAC公司Artisan Acquisition Corp.，正式向美國納斯達克遞交上市申請，集資3億美元。

深受金融經濟危機的阿根廷再傳財困，外媒引述阿根廷副總統克里斯蒂娜指，在目前的談判條件下，阿根廷無力向IMF償還450億美元（約3,510億港元）債務，其言論將降低該國與最大債權人達成協議的可能性。