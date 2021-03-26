工行（1398）去年多賺1.2%，錄3159億元（人民幣‧下同），資產減值損失2026億元，按年增13.2%，其中計提貸款減值損失1718億元，增6%。單計第四季，盈利為872.31億元，按年升44.15%。每股派息0.266元。

期內利息淨收入為6467.65億元，微升2.3%，而息差為2.15%，按年跌0.15個百分點，工行解釋，主要是銀行推進LPR貸款定價基準轉換，同時持續讓利實體經濟，進一步降低企業融資成本所致；手續費及佣金淨收入為1312.15億元，按年僅增0.5％。

該行去年清收處置不良貸款2,176億元，較上年增加289億元。截至去年底，不良率為1.58%，較年底惡化0.15個百分點，工行認為「保持在穩健區間」，而逾期貸款率、 關注貸款率均實現下降；逾期貸款與不良貸款的剪刀差首次實現年度為負；撥備覆蓋率180.68%。核心一級資本充足率充裕達13.18％。

交行：成功化解丹東港、鹽湖股份等風險項目

交行（3328）去年賺782.74億元，按年升1.3%，每股盈利0.99元，每股派息0.317元，分派比率大約為32%。單計第四季，交行賺255.622億元，按年增49.2%。

期內，利息淨息差為1.57%，較去年同期微跌1點子，利息淨收入為1533.36億元，按年升6.4%；非利息淨收入增5.2%錄933.88億元，當中手續費及佣金淨收入為450.86億元，按年增3.3%。期內信用減值損失620.59億元，按年增19.45%。

去年貸款減值損失562.69億元，按年增14.65%，主要受疫情等因素影響，集團及時更新減值模型各項參數以反映經濟的不穩定性和不確定性對資產信用風險的影響，同時根據監管要求持續加大不良資產的處置力度，相應資產減值損失有所增加。

不良貸款有976.98億元，按年增196.5億元；不良率1.67%，按年20點子；報告期內，處置不良貸款逾829億元，按年增加196.21億元，其中核銷538.28億元。該行運用不良資產證券化拓寬處置渠道，全年共發行3單證券，處置不良貸款141.44億元；加大風險資產市場化債轉股處置力度，成功化解丹東港、鹽湖股份、 川煤集團等大額風險項目。

值得注意的是，撥備覆蓋率大跌27.9個百分點至143.87%，核心一級資本充足率為10.87%，按年減0.35個百分點。

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