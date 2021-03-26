由會德豐及信置（083）等5家發展商合作西南九龍長沙灣新盤維港滙III，突擊開價，首張價單折實平均呎價25,868元，與本月初開價的第1期首批均價25,698元相若。

據價單顯示，首推78伙，實用面積277至524方呎，定價833.6萬至1,641.6萬元，提供最高20%折扣，折實售價由666.88萬至1,313.28萬元，折實呎價由24,075至28,356元。售價最平為1B座6樓E室，實用面積277方呎，開放式設計，折實價666.8萬元。最貴為1B座16樓A室，實用面積524方呎，2房間隔，折實售價1,313.28萬元。維港滙III單位總數388伙，標準戶實用277至1,001方呎，而特色戶實用面積則介乎256至1,611方呎。

GRANDE MONACO加推26伙

會德豐旗下啟德GRANDE MONACO亦加推第4號價單，合共26伙，包括13伙高座單位，戶型由2房至3房，實用面積446方呎至573方呎；以及首度推出13伙低座單位，戶型由1房至3房，實用面積332方呎至645方呎。該批單位折實價847.1萬至1,689.3萬元，呎價22,964元至27,564元。

最低售價單位為低座A座1樓B單位，屬1房單位，實用面積333方呎，折實售價8,47.1萬元，折實呎價25,438元。MONACO及GRANDE MONACO短短3個多月累售474伙，佔可售單位逾86%，套現逾60.3億元，呎價21,264至35,352元，售價由596.6萬至4,928萬元。

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