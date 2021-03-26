為防經營貸款違規流入樓市，中銀保監、住建部、人行聯合通告，稱近期一些企業和個人違規將經營用途貸款投向房地產領域問題突出，影響樓市調控政策效果，擺佔支持實體經濟特別是小微企業發展的信貸資源。

最新通知內容提到，要加強借款人資質核查，不得向無實際經營的空殼企業發放經營用途貸款，企業成立或受讓企業股權時間少於1年，以及持有被抵押房產時間低於1年的借款人，要進一步加強審核，對工商註冊、企業經營、納稅情況等各類信息進行交叉驗證，不得以企業證明材料代替實質性審核。

另要求加強信貸需求審核，銀行要根據貸款人實際經營需求合理確定授信總額，與企業年度經營收入、資金流水等實際經營情況匹配，亦要密切關注貸款人第一還款來源，不得因抵押充足而放寬對真實貸款需求的審查。

貸款金額較大的情況，更要通過多種形式了解企業情況，進一步加強審核；對通過互聯網渠道發放的經營用途貸款，應滿足互聯網貸款管理相關規定，不得向資金流水與經營情況明顯不匹配的企業發放經營性貸款。

通知亦有求加強貸款期限、抵押品管理，以及加強銀行內部管理及中介機構管理，房地產中介機構不得為置業人士提供房抵經營貸等金融產品的諮詢和服務，不得誘導購房人違規使用經營用途資金。各地住建部門建立房地產中介機構和人員違規行為「黑名單」，加大處罰問責力度並定期披露。

有關監管部門會聯合展開一次經營用途貸款違規流入房地產問題專項排查，將於今年5月31日前完成排查工作，並加大對違規問題督促整改和處罰力度。

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