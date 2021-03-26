差估署公布《物業市場報告》初步統計數字，報告指出去年私人住宅落成量高達20,890伙，按年大增53%，預計2021年落成量為18,230伙，即按年下跌逾12%。另外去年單位入住量為12,550伙，按年下跌35%，導致空置量增加至總存量的4.3%，即52,370伙，按年增加16.7%。

差估署數據顯示，去年落成的20,890伙當中，74%單位位於新界區，19%位於九龍區，另外7%位於港島區，當中以屯門、大埔及元朗三區落成最多單位，佔落成總量的55%。報告預測2021及2022年落成量分別為18,230及19,980伙，其中2021年的落成量中，55%為新界區、25%為九龍區及15%為港島區，當中九龍區激增，主要由於九龍城區提供20%新單位，即當中有不少為啟德發展項目。

2020年雖然全年飽受疫情肆虐，然而報告指本港私人住宅樓市受惠低息環境和用家需求龐大，售價及交投量走勢大致平穩，樓價全年僅輕微下跌0.5%。惟租金走勢下跌幅度較大，隨著經濟放緩及高失業率削弱了租客的負 擔能力，業主普遍願意接受較大幅度的減租。2020年12月的整體租金按年下跌 6.1%。

住宅物業走勢平穩，而非住宅物業去年情況嚴峻。去年私人寫字樓落成量按年大跌74%至74.2萬方呎之餘，使用量更出現負增長，使用量減少308萬方呎，其中甲級寫字樓佔203萬方呎，其中空置量按年大幅增加三成，增加至1,544萬方呎；而私人商業樓宇落成量都按年大跌43%，只有72.1萬方呎，使用量同樣出現負增長，減少116萬方呎樓面面積使用量，空置量都按年增加13.4%至1,422萬方呎；工廠大廈情況亦類同，落成量跌幅相對較少，按年下跌約三成至40.9萬方呎，使用量則減少118萬方呎樓面面積，空置量則增加6.8%至1,117萬方呎樓面面積。

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