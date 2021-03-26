政府於去年11月撤銷非住宅物業雙倍印花稅後，刺激非住宅物業交投，建制派也趁減辣入市。據土地註冊處資料，觀塘商廈源成中心9樓全層7個單位，本月登記以6,500萬元易手。

資料顯示，新買家為高安(香港)有限公司（KOLON (HONG KONG) LIMITED），公司董事為陳振彬（Chan Chung Bun Bunny）及陳碧琪（Chan Pik Kei Paggy），前者為香港再出發大聯盟副秘書長及團結香港基金顧問。本身亦是港區全國人大代表的陳振彬，今次是在「撤辣」之後入市，印花稅即減一半至4.25%，相當於276.25萬元，即時「慳稅」276萬元。原業主1996年以公司名義斥4,287.312萬元買入，持貨25年賬面獲利2,212.688萬元。

資料顯示，陳振彬於2019年以2,250萬元賣出灣仔會景閣一個實用面積748方呎單位，他於1998年斥770萬元買入，是次沽售獲利1,480萬元。

劏場鋪位再錄蝕讓。據土地註冊處資料顯示，深水埗深之都2樓舖位以53萬元成交，原業主2004年底斥88.4萬元買入，持貨17年仍蝕4成離場。

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