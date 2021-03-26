隨着政府加快新界東北發展計劃，多間發展商起勢「插旗」。資本策略（0497）夥泛海（0129）持有的粉嶺古洞北鳳崗一帶地皮，向城規會申請放寬地積比率至4.2倍，以作住宅發展，涉及2,593伙。

據城規會文件顯示，上址位於粉嶺古洞北丈量約份第95約第6號(部份)等多個地段及毗連政府土地，位於鳳崗山旁邊，鄰近河上鄉路，多屬露天貨倉的棕地作業，佔地約27.2萬方呎，劃作住宅(乙類)用途，地積比率3.5倍。申請人提出將地積比率放寬2成至4.2倍發展，構思興建11幢不多於23層高住宅大廈，提供2593伙，平均面積約440方呎；另建1幢會所，總樓面戀114.2萬方呎。申請人指，有關申請支持施政報告及長遠房屋策略訂定的目標，而且增加發展密度不會對已規劃的基建帶來不良影響。

自古洞北、粉嶺北發展踏入落實時期，多個發展商加速在區內發展，包括長實(01113)去年就古洞北兩幅地皮申請放寬地積比率2成，興建約1136伙。

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