長榮海運旗下長賜號（EVER GIVEN）貨輪「卡死」蘇彝士運河多日，堵塞連通歐亞海域的雙向水道，外媒報道，其他貨輪及船隻開始考慮轉向昂貴且費時的非洲航線，破壞原本已經脆弱的全球貿易基礎。

《彭博》發現兩艘在美國裝貨並開往亞洲市場的液化天然氣船在大西洋中部改變路線，正轉向非洲，似避免在蘇彝士運河中進退兩難。Hapag-Lloyd AG公司亦已考慮讓船隻採用該航線，先前一艘由Synergy Marine管理的船隻已經繞向非洲南端城市好望角。丹麥的船東Torm A/S向該社表示，客戶已經在查詢繞道的價錢。

運河堵塞波及到從貨品、能源、大宗商品的各個方面，最明顯就是船隻可能被迫改採其他航線。Hapag-Lloyd AG在聲明中指正在研究所有替代方案，包括好望角。目前尚未做出具體決定。這將取決於蘇彝士運河無法通行持續多久。

緊隨航運動盪的，最終可能是貨品成本上升，此外市場還擔憂歐洲公司的供應鏈，當地從汽車製造商到零售商等都依賴亞洲不斷進口。

穆迪分析師Daniel Harlid認為，縱使未來48小時內成功解決問題，港口擁堵和已經緊張的供應鏈難免會進一步延誤。他指包括汽車製造商在內的歐洲製造商並沒有庫存零件，同時運費即使不飛升，也至少不再從目前極高的水平上回落。

美國國家安全委員會表示當局正在密切監視局勢。

歐洲面臨即溶咖啡斷供

除了原油和液化天然氣運輸，運河堵塞還攔截掉中果咖啡的運送，包括雀巢咖啡在內的品牌都有使用。其中歐洲影響最大，因為它是通過蘇彝士運河進口的，只有兩個中果咖啡生產國巴西和象牙海岸，並不靠蘇彝士運送咖啡到歐洲。

在運河堵塞前，因為貨櫃箱短缺，歐洲的咖啡烘焙商已向越南採購，但就在貨櫃箱供應開始改善之時，又發生運河堵塞，阻礙歐洲從東非和亞洲進口的咖啡豆，因為它們全部都靠蘇彝士運河北上。

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